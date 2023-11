Kita-Fachkräfteverband stellt Umfrage zu neuem Gesetz vor

Mehr zum Thema

Proteste für bessere Bezahlung an Hochschulen Mit Protestaktionen an mehreren Hochschulstandorten in Rheinland-Pfalz und im Saarland wollen an diesem Montag Beschäftigte und Studierende für eine bessere Bezahlung eintreten. Die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft sind häufig prekär, weshalb Verbesserungen der Arbeitsbedingungen gerade hier notwendig sind, argumentierte Klaus-Peter Hammer, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Rheinland-Pfalz. In den seit Ende Oktober laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder fordern die Gewerkschaften 10,5 Prozent Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.