Kita-Fachkräfteverband sieht durch Kita-Gesetz mehr Probleme

Mehr zum Thema

Mann mit Blechstange angegriffen Unbekannte haben einen 20-Jährigen in Pirmasens von hinten mit einer Blechstange angegriffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlugen sie auch weiter auf den Mann ein, als er bereits zu Boden gefallen war. Nach Zeugenaussagen handelte es sich bei den mutmaßlichen Tätern um zwei Männer und eine Frau. Sie flüchteten laut Polizei nach dem Angriff am Sonntagabend. Der 20-jährige Mann sei in einem Krankenhaus behandelt worden. Die etwa 30 Zentimeter lange Blechstange wurde am Tatort sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.