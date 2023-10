Kita darf Kündigung vor Start nicht einseitig ausschließen

Mehr zum Thema

Kasperle-Puppentheater mit Robotern im Augsburger Rathaus Besucher des Augsburger Rathauses können sich seit Dienstag eine Puppentheater-Vorstellung von Robotern anschauen. Gezeigt werde ein Abenteuer der Augsburger Puppenkiste von Kasperle und dem Drachen Famulus, teilte der Roboterhersteller Kuka am Dienstag mit. Letztere Figur habe die Puppenkiste extra dafür entworfen und in mehr als 50 Arbeitsstunden handgefertigt. Das Puppentheater im öffentlich zugänglichen Teil des Rathauses soll bis Ende Januar 2024 kostenlos zu sehen sein.

FC Augsburg wochenlang ohne verletzten Maier Der FC Augsburg muss mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Arne Maier verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, hat sich der 24-Jährige im Training eine Verletzung am Außenband zugezogen. Trainer Jess Thorup werde daher vermutlich in den kommenden vier Wochen nicht auf Maier zurückgreifen.