Kita-Bau: Oberbürgermeister für einfachere Vergaberegeln

Schneefall und gebietsweise glatte Straßen zu Start in Woche Zum Start in die neue Woche warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Schneefall und gebietsweise Glatteis in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Lauf des Vormittags setze von Westen her Schneefall ein, die Straßen könnten glatt werden, teilte der DWD am Montag mit. In tiefen Lagen seien zunächst 4 bis 6 Zentimeter Neuschnee möglich, im Bergland bis zu 10 Zentimeter. Im Hunsrück kann den Vorhersagen zufolge lokal mehr als 15 Zentimeter Neuschnee vom Himmel fallen.

Brand in Mülllagerhalle in Mainz Im Mainzer Stadtteil Weisenau ist in der Nacht zum Montag ein Feuer in einer Mülllagerhalle ausgebrochen. Die Halle eines Entsorgungsbetriebes habe in Vollbrand gestanden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr habe den Brand aber unter Kontrolle. Da die Halle abseits von bewohntem Gebiet liege, bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung oder den Verkehr. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu schaden. Die Brandursache ist bisher unklar.