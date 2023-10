Kirchheimer Schüler ebenfalls sicher in Deutschland gelandet

Eine Schülergruppe aus Kirchheim/Teck ist nach einem Zwischenstopp in Island mit ihren Betreuern sicher in Deutschland angekommen. Wie das Landratsamt Esslingen am Mittwoch mitteilte, landeten die zehn Schülerinnen und Schüler und die zwei Lehrkräfte am Dienstagabend in Stuttgart. Sie waren schon am Dienstagmorgen aus Israel zunächst nach Jordanien gebracht und von dort zum Flughafen Keflavik in der Nähe von Reykjavik geflogen worden. Von dort ging es am Abend weiter nach Deutschland.

Auch eine zweite Gruppe von Berufsschülern aus Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ist inzwischen wieder zurück auf deutschem Boden. Beide Gruppen hatten zuvor in Israel festgesessen, nachdem die Terrororganisation Hamas einen Großangriff auf das Land gestartet hatte.