Kirchensynode will Erklärung zu Israel verabschieden

Mit einem Gottesdienst in der Frankfurter Paulskirche hat die Herbstsynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) begonnen. Bis Samstag wollen die 120 Delegierten unter der Leitung von Präses Birgit Pfeiffer mehr als 40 Tagesordnungspunkte beraten. Die Delegierten wollen auch eine Erklärung verabschieden, die sich gegen zunehmenden Antisemitismus richtet, wie die EKHN am Mittwoch berichtete.

Im Entwurf dazu heißt es: Wir nehmen es nicht hin, dass Jüdinnen und Juden sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlen können. Wir stehen als Evangelische Kirche unmissverständlich an ihrer Seite und bekräftigen unsere Verbundenheit mit den jüdischen Gemeinden und Institutionen. Wir bitten unsere Gemeinden und Mitglieder, sich daran erkennbar zu beteiligen und ihre Solidarität zum Ausdruck zu bringen.

Die hessen-nassauische Kirchensynode repräsentiert rund 1,4 Millionen Evangelische in einem Gebiet von Biedenkopf über Mainz bis Neckarsteinach. Das Gremium ist mit einem Parlament vergleichbar. Die Synode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) im nordhessischen Hofgeismar hatte bereits am Montag begonnen und will an diesem Mittwoch Bilanz ziehen.