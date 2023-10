Kirchen sollen im Winter eher kalt bleiben

Der Griff zur Winterjacke könnte sich für Kirchenbesucher lohnen. Viele Gemeinden sollen wie im vergangenen Jahr Energie sparen - und abermals Kirchen eher weniger beheizen. Das hat eine Abfrage ergeben.

Bistümer und Landeskirchen in Niedersachsen empfehlen den Gemeinden abermals, im Winter Energie zu sparen. Auch in Gotteshäusern soll weniger als in früheren Jahren geheizt werden, wie eine aktuelle Abfrage ergeben hat. Für Besucherinnen und Besucher werden demnach sogenannte Winterkirchen veranstaltet, Decken liegen aus - und in Salzgitter sogar beheizbare Sitzkissen. Eine Übersicht: