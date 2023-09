Kirchen rufen zur Stimmabgabe bei Landtagswahl auf

Mehr zum Thema

Aktionstag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr Es geht um Rücksichtnahme: Die Polizei in Hessen hat am Dienstag mit Verkehrskontrollen die Bürger sensibilisiert. Hintergrund war ein länderübergreifender Aktionstag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Die Aktion stand unter dem Motto sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick. Die Zahl der Verkehrsunfälle in Hessen war nach der Pandemie wieder gestiegen.

Deutsche Bischöfe setzen ihre Herbstvollversammlung fort In Wiesbaden haben die katholischen Bischöfe Deutschlands am Dienstag ihre Herbstvollversammlung fortgesetzt. Die Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz beraten noch bis Donnerstag. Am Dienstag sollte unter anderem ein neuer stellvertretender Vorsitzender gewählt werden.