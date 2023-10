Kinderwagen brennt in Treppenhaus: 10 Bewohner gerettet

Mehr zum Thema

Frachter kollidiert mit Schleusentor im Nord-Ostsee-Kanal Nach einer Schiffskollision ist eine der beiden Schleusenkammern des Nord-Ostsee-Kanals in Kiel seit Mittwochnachmittag gesperrt. Ein Frachtschiff war gegen 17.00 Uhr auf der Fahrt in Richtung Ostsee aus unbekanntem Grund in Kiel-Holtenau in der Südkammer mit dem östlichen Schleusentor kollidiert, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen weder Menschen verletzt noch gab es Umweltschäden.