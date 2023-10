Kindertagesstätten droht trotz ein Personalmangel

Mehr zum Thema

Israelische Flagge in Stuttgart abgerissen Erneut haben Unbekannte in Stuttgart eine israelische Fahne heruntergerissen und beschädigt. Polizeiangaben zufolge hing sie an einem Fahnenmast in der Heilbronner Straße. Die Täter rissen sie in der Nacht zu Dienstag ab und warfen sie in ein Gebüsch.