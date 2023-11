Kinderschutzbund: Mehr Konzepte zum Schutz vor Übergriffen

Mehr zum Thema

Polizei löst Rechtsrock-Konzert in Sonneberg auf Die Polizei hat am Samstagabend in Sonneberg ein Rechtsrock-Konzert aufgelöst. Das nicht angemeldete öffentliche Konzert fand in einer Lagerhalle statt und war als Geburtstagsfeier getarnt, wie die Behörden am frühen Sonntagmorgen mitteilten. In der Halle seien aus Bildertafeln Hakenkreuze zusammengesetzt gewesen. Zudem hätten unbekannte Konzertteilnehmer rechtsradikale Parolen skandiert.

Moritzburger Hengsttage schließen Zuchtjahr ab Mit der Präsentation von Junghengsten der Rasse Sächsisch-Thüringisches Schweres Warmblut schließt der gemeinsame Pferdezuchtverband der beiden Freistaaten das Zuchtjahr 2023 ab. Der neue Jahrgang an Zuchthengsten soll am 24. und 25. November im Landgestüt Moritzburg vorgestellt werden, teilte der Verband mit. Die Schweren Warmblüter sind das Markenzeichen der Pferdewirtschaft in Sachsen. Sie dienen als Kutsch- oder Wagenpferd, als Reitpferd und zu Repräsentationszwecken. Neben dem Deutschen Sportpferd dominieren sie den Bestand in Sachsen und Thüringen.