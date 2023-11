Kinderpornografie-Verdacht: Polizei durchsucht Häuser

Mehr zum Thema

Zweiter Durchgang zur Wahl des Lübecker Bürgermeisters Rund 175.000 Wahlberechtigte in Lübeck sind am Sonntag erneut aufgerufen, über ihren zukünftigen Verwaltungschef zu entscheiden. In der Stichwahl treten der Amtsinhaber Jan Lindenau (SPD) und seine Herausforderin Melanie Puschaddel-Freitag (CDU) an. Im ersten Wahlgang am 5. November hatte Lindenau 42,5 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen können. Puschaddel-Freitag hatte 23,6 Prozent der Stimmen erhalten. Die übrigen drei Bewerber waren im ersten Wahlgang ausgeschieden.

Immer mehr Menschen „von Amts wegen“ bestattet Wenn in Hamburg Menschen ohne Angehörige sterben und keiner die Kosten für die Bestattung übernimmt, werden die Toten von Amts wegen beerdigt. Im vergangenen Jahr waren das fast 1500 Männer und Frauen, wie die Sozialbehörde der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg auf Anfrage sagte. In diesem Jahr wurden bereits jetzt fast 1500 dieser ordnungsrechtlichen Bestattungen registriert, wie die Hamburger Friedhöfe ergänzten.