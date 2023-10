Kinderintensivstation in Uniklinik vor Wiedereröffnung

Mehr zum Thema

Fast 200.000 Euro für drei Sozialeinrichtungen in Halle Drei Einrichtungen der Stiftung Hospital St. Cyriaci et Antonii in Halle bekommen Geld aus dem Corona-Sondervermögen. Sie erhalten insgesamt 192.732 Euro für die soziale Infrastruktur, teilte das Sozialministerium in Magdeburg anlässlich der Übergabe des Zuwendungsbescheids am Donnerstag mit. Die Stiftung werde das Geld in die Klimatisierung von Aufenthaltsräumen und die Installation von WLAN-Strukturen investieren, hieß es. Profitieren werden laut Ministerium das Haus Hornecke und das Richard-Robert-Rive-Haus, in denen betreutes Wohnen möglich ist, sowie das Pflegeheim Gustav-Staude-Haus.