Kinderfilm „Mein Totemtier & ich“ bekommt Filmpreis Maja

Der Kinderfilm Mein Totemtier & ich hat auf dem Michel Kinder- und Jugendfilmfest in Hamburg den Filmpreis Maja gewonnen. Die niederländische NDR-Koproduktion habe die siebenköpfige Jury am meisten begeistert, teilte das Filmfest am Donnerstag in Hamburg mit. Die Jury für den in diesem Jahr erstmals vergebenen Preis bestand aus sieben Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 16 Jahren. Mit einem Ehrenpreis der Herzen wurde zudem der britische Film Georgie gewürdigt.

Die tapfere Hauptfigur Ama habe sie überzeugt, begründete die Jury ihre Entscheidung für Mein Totemtier & ich. Plötzlich auf sich allein gestellt, habe sie niemals aufgegeben und sei über sich hinausgewachsen. Wir fanden an dem Film schön, dass er darüber erzählt, dass ein Pass nicht erzählt, wer man ist. Zudem könnten sich Menschen mit Migrationshintergrund und People of Colour in dem Film wiedererkennen. Er hat viele wichtige Messages: Egal, wo du herkommst oder woran du glaubst, du bist wichtig und einzigartig.

Mein Totemtier & ich erzählt die Geschichte der elfjährigen Ama, die in den Niederlanden zu Hause ist und deren Familie abgeschoben werden soll. Auf der Suche nach ihrem Vater ist auf einmal ein riesiges Stacheltier an ihrer Seite. Der Filmpreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Wann der Film im Fernsehen läuft, war NDR-Angaben zufolge zunächst unklar.

Beim Michel-Filmfest sind in den vergangenen sieben Tagen - parallel zum Filmfest Hamburg - zahlreiche Spielfilme und Serienfolgen gezeigt worden. Das Filmfest für Kinder und Jugendliche gibt es in Hamburg seit 21 Jahren. Leiterin des Michel-Festivals ist seit 2021 Steffi Falk.