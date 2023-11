Kinderbuchrapper tritt in Göttingen auf

Mehr zum Thema

Gedenken am Volkstrauertag in Niedersachsen In Niedersachsen ist am Volkstrauertag am Sonntag der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht worden. In vielen Städten und Gemeinden wurden Kränze niedergelegt und Reden gehalten. In Stade beispielsweise kamen nach Angaben des Landkreises rund 200 Menschen am Ehrenmal auf dem Garnisonsfriedhof zusammen. Mit Erschrecken schauen wir auch in diesen Stunden auf die dramatische Lage in Israel und das unendliche Leid dort, sagte Landrat Kai Seefried (CDU) bei seiner Rede. In Wilhemshaven wurden alle Flaggen am Rathausturm auf halbmast gesetzt.