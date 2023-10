Kinderarzt-Beratung per Video „voller Erfolg“ - Ausweitung

Mehr zum Thema

Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge zurückgegangen Das Engagement der Menschen für Geflüchtete ist in Hessen nach Einschätzung des Marburger Sozialpsychologen Ulrich Wagner seit der großen Fluchtbewegung 2015 zurückgegangen. Es ist schwer, das Engagement über so eine lange Zeit aufrecht zu erhalten, außerdem erwarten viele, dass die staatlichen Unterstützungssysteme für Geflüchtete inzwischen deutlich effektiver sein müssten, sagte Wagner der Deutschen Presse-Agentur. Nach einer gewissen Zeit habe auch ein Gewöhnungseffekt eingesetzt, wodurch die Hilfsbereitschaft abnehme.

Unfall mit Bus - Frau schwer verletzt Eine 85 Jahre alte Frau ist am Dienstag nördlich von Wiesbaden von einem Bus angefahren und dabei schwer verletzt worden. Zwei Fahrgäste im Bus erlitten Prellungen, wie die Polizei Wiesbaden mitteilte. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Dem Hund der angefahrenen Frau, der bei dem Unfall auch dabei war, geht es gut.