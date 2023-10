Was Kinderärzte in Deutschland außerdem kritisieren: In Großbritannien oder den USA wird die Empfehlung ausgesprochen. Hier würden Komplikationen anders bewertet. Zudem: „In den USA spielt auch der wirtschaftliche Aspekt eine Rolle: Kinder sind Verteiler, dadurch fallen Arbeitnehmer aus, Krankenhausbetten sind belegt“, erklärt Dr. Klün.