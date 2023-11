Kinder der Partnerin misshandelt: 41-Jähriger vor Gericht

Mehr zum Thema

Feuerwehr: A1 bei Dortmund bis in den Abend hinein gesperrt Nach einem Gefahrgutunfall auf der A1 in der Nähe von Dortmund bleibt die stark befahrene Autobahn nach Einschätzung der Feuerwehr wohl noch stundenlang gesperrt. Explosionsgefahr bestehe zwar anders als zunächst befürchtet nicht, aber die gefährliche Chemikalie müsse aufwendig aus dem umgestürzten Lastwagen abgepumpt werden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Das werde sich bis in den Abend hineinziehen. Der Verkehr staute sich in alle Richtungen auf mehreren Kilometern.