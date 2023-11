Kinder an Haltestelle in Chemnitz von Jugendlichen bedroht

Mehr zum Thema

Schnelle Hilfe für Bauern gefordert: Protest am Landtag Die Landwirte wollen kein Bauernopfer sein. Seitdem feststeht, dass Sachsen später als üblich EU-Gelder an die Bauern auszahlt, ist der Unmut unter den Betroffenen groß.

Bergbahnen wegen Herbstrevision im November gesperrt Die Schwebebahn und die Standseilbahn in Dresden sind während der jährlichen Herbstrevision im November jeweils zwei Wochen außer Betrieb. Das teilten die Dresdner Verkehrsbetriebe am Mittwoch mit. Demnach sei die Schwebebahn vom 6. November bis einschließlich 17. November gesperrt. Die Standseilbahn schließt vom 20. November bis zum 1. Dezember.