Kind und Mann durch brennendes Fritteusen-Fett verletzt

Mehr zum Thema

Handys bei Razzia gegen Hamas und Samidoun sichergestellt Bei der Razzia gegen Anhänger der Hamas und des Netzwerks Samidoun sind nach Angaben von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vor allem Mobiltelefone, Laptops, Datenträger sowie Schriftstücke sichergestellt worden. Die Inhalte würden nun ausgewertet, sagte Faeser am Donnerstag bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamts in Wiesbaden. Sie hatte am 2. November ein Betätigungsverbot für die Hamas und ein Vereinsverbot für den deutschen Ableger von Samidoun ausgesprochen.

Landesregierung startet Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen Kurz vor dem Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen am Samstag (25.11.) hat die hessische Landesregierung eine Präventionskampagne gestartet. Gewalt gegen Frauen geht über Schläge und Tritte hinaus und kann sich zum Beispiel auch in psychischer Gewalt äußern - etwa in Form von Beleidigungen oder Einschüchterung, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) in Wiesbaden. Ziel der Kampagne mit dem Titel ...und was tust du? sei es auch, für verschiedene Formen von Gewalt zu sensibilisieren und Hilfsangebote für Betroffene noch bekannter zu machen. In Hessen gibt es 31 Frauenhäuser sowie vielerorts Frauennotrufe und Beratungsstellen.