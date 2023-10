Kind stürzt aus Wohnung im zweiten Stock: Schwer verletzt

Ein kleiner Junge ist in Esslingen aus dem Fenster gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der fast Zweijährige am Montag unbemerkt auf das Fensterbrett einer Wohnung im zweiten Stock geklettert und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Augenzeuge kam dem Kind zur Hilfe. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht.