Kind stürzt aus Fenster und verletzt sich schwer

Ein fünfjähriges Kind ist im niederbayerischen Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) aus dem Fenster gestürzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der Junge beim Sturz aus dem zweiten Stock des Mutter-Kind-Hauses am Freitag schwer verletzt. Das Kind war den Angaben zufolge alleine im Zimmer, während sich die 28 Jahre alte Mutter in der Küche aufhielt und kochte. Nach ersten Erkenntnissen habe der Junge eigenständig das Dachfenster geöffnet und sei hinausgeklettert. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht.