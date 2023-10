Kind steuert Auto: Mutter auf dem Beifahrersitz

Mehr zum Thema

Kirchenkritik: Figur darf nicht zu Demo vor Vatikan Missbrauchsbetroffene und andere Aktivisten haben nicht wie geplant mit einer ironisch-kritischen Figur des Düsseldorfer Karnevalswagenbauers Jacques Tilly vor dem Vatikan protestieren können. Die Polizei habe schon vor der Demo generell untersagt, damit in die Stadt zu fahren, sagte Ricarda Hinz von der Giordano-Bruno-Stiftung und Ehefrau des Künstlers, die den Wagen mit nach Italien gebracht hatte, am Sonntag in Rom.