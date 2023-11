Kind in Geratal angefahren und lebensbedrohlich verletzt

Mehr zum Thema

Novemberpogrom vor 85 Jahren: Website zu Geschehen 85 Jahre nach den Novemberpogromen der Nationalsozialisten gegen Juden liegt nach Angaben der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora erstmals eine Gesamtübersicht über die damaligen Ereignisse in Thüringen vor. Eine neue Website dokumentiert Ausschreitungen in fast 50 Thüringer Orten, wie die Stiftung am Montag mitteilte. Erarbeitet wurde sie von Studierenden der Universität Jena, der Universitäts- und Landesbibliothek Jena und der Stiftung gemeinsam mit Hobbyhistorikern und Geschichtsinitiativen. Am Donnerstag, dem Jahrestag der Novemberpogrome, soll die Website offiziell freigeschaltet werden.