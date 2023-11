Kind auf Bundesstraße von Auto angefahren: Schwer verletzt

Mehr zum Thema

Findungskommission der documenta komplett zurückgetreten Nach einer Diskussion um Antisemitismus-Vorwürfe ist die Findungskommission für die künstlerische Leitung der kommenden Ausgabe der Weltkunstausstellung documenta in Kassel nun komplett zurückgetreten. Die vier verbleibenden Mitglieder hätten am Donnerstag ihren Rücktritt erklärt, teilte die documenta am Abend mit.

Viele Einschränkungen im hessischen Regionalverkehr Der Schienenverkehr der Deutschen Bahn stand am Donnerstag vielerorts still. Hintergrund ist ein Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Die Bahn riet Reisenden vor der Fahrt zum Blick auf ihre Website oder in die App.