Kind allein zuhause: Aus verqualmter Wohnung gerettet

Bedecktes Herbstwetter in Sachsen Die Menschen in Sachsen können sich in den nächsten Tagen auf einen bedeckten Himmel einstellen. Der Donnerstag startet mit nur wenigen Wolken und größtenteils trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Zum Nachmittag hin nimmt die Bewölkung zu und vor allem ab dem Abend kommt Regen auf. Tagsüber kann es auf dem Fichtelberg zu stürmischen Böen von bis zu 70 Kilometer pro Stunde kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 15, im Bergland bei 8 bis 12 Grad.