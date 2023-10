Kimmich ärgert sich über Rot und Sperre gegen Dortmund

Mehr zum Thema

Mann bei Autounfall lebensgefährlich verletzt Ein 33-Jähriger ist bei einem Autounfall auf der A70 im Landkreis Kulmbach schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Neuer glücklich nach Rückkehr: „Einfach richtig gefreut“ Manuel Neuer ist über sein Comeback „so happy“ wie selten zuvor in der Karriere. Nach der Rückkehr spricht der Bayern-Kapitän auch über mögliche Rücktrittsgedanken und die weiteren Einsätze.