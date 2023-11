Kim Petras mochte als Kind Reinhard Mey

Mehr zum Thema

Weiter Störungen in mehreren Kommunen nach Cyberangriff Am Tag vier nach einem Hackerangriff auf den Dienstleister Südwestfalen-IT sind Service und Betrieb mehrerer kommunaler Verwaltungen in NRW weiter eingeschränkt. Aus einigen Kommunen hieß es, man arbeite an alternativen Lösungen, plane Notfall-Webseiten oder greife verstärkt zu Papier. Ein Sprecher der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC/NRW) bei der Kölner Staatsanwaltschaft sagte am Donnerstag, man ermittle weiter gegen Unbekannt. Es zeichne sich immer deutlicher ab, dass vor allem das südliche und östliche Nordrhein-Westfalen betroffen seien. Zunächst war Südwestfalen als regionaler Schwerpunkt angegeben worden.

