Keyboarder Gunnar Astrup durchlebt nach der Trennung gemischte Gefühle. „Mir ging es total gut, zum einen. Dann wusste ich nicht richtig, was ich mit meinem Alltag anfangen soll“, erzählt der heute 41-Jährige. Weil er in kein Loch fallen möchte, sucht er sich schnell verschiedene Jobs.

Lese-Tipp: Sänger Kim Frank: „Meine Beziehung mit Enie war der Anfang vom Ende von Echt“

Mit Julia, einer Mitarbeiterin des Echt-Teams, bekommt er drei Kinder, denen er anfangs nichts von seiner Popstar-Vergangenheit erzählt. „Mein Sohn, der ja 2010 geboren wurde, die Erzieher in der Kita haben ihm das irgendwie gesteckt. Er wusste das vorher gar nicht.“ So wird in der Kita zum ersten Mal ein Echt-Musikvideo geschaut. „Dann kamen meine Kinder irgendwann nach Hause und meinten ‘Du hast damals einen Song gesungen und bist nackt über die Reeperbahn gelaufen’“, erzählt Gunnar lachend in der Dokumentation und sagt, dass seine Kinder sehr stolz auf ihn sind. Der Keyboarder bleibt der Musik treu und wird Musikchef von mehreren Radiosendern. Bis heute ist Gunnar mit der ehemaligen Echt-Mitarbeiterin Julia zusammen und lebt mit ihr und den drei Kindern in seiner Heimatstadt Flensburg.