Kiloweise Haschisch gefunden: Mutmaßlicher Dealer in U-Haft

6,5 Mio. Passagiere bis September am Flughafen Stuttgart Der Flughafen Stuttgart hat in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich mehr Passagiere gezählt. Von Januar bis September sind rund 6,5 Millionen Fluggäste gestartet und gelandet, wie Airport-Geschäftsführer Ulrich Heppe am Freitag mitteilte. Das seien 21 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Man gehe davon aus, dass das Ziel von 8,3 Millionen Passagieren bis Jahresende erreicht werde. Vielleicht werden es sogar 8,4 Millionen, sagte er.