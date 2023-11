Kilometerlanger Stau nach Auffahrunfall bei Hockenheim

Mehr zum Thema

CDU-Fraktionschef wirft Staatssekretärin Machtmissbrauch vor Wegen eines kritischen Briefs der rheinland-pfälzischen Staatssekretärin Heike Raab zur landespolitischen Berichterstattung des SWR wirft CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder der SPD-Politikerin Machtmissbrauch vor. Heike Raab handelte auf dem Briefpapier der Landesregierung aus der Staatskanzlei und aus ihrer Funktion als Staatssekretärin heraus und versuchte, eine unliebsame Berichterstattung zu beeinflussen und Druck aus einer Machtposition heraus auszuüben, sagte er am Mittwoch in Mainz.