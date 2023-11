Kienle-Insolvenzverwalter rechet mit Fortführung

Mehr zum Thema

Versuchter Totschlag: Fünf Menschen festgenommen Fünf Jugendliche und Männer im Alter von 15 und 24 Jahren sind in Stuttgart festgenommen worden, weil sie einen 19-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt haben sollen. Das Opfer sei alleine auf einem E-Bike unterwegs gewesen, als es von einer Gruppe angehalten wurde. Die Verdächtigen schlugen auf den 19-Jährigen ein, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag sagte. Einer von ihnen zog demnach einen scharfen Gegenstand und verletzte den 19-Jährigen schwer am Oberkörper, weswegen in dem Fall wegen versuchten Totschlags ermittelt werde.