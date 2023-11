Kiels Trainer Rapp vor Lautern-Spiel: „Kein Charaktertest“

Holstein Kiel reist in der 2. Bundesliga mit Selbstvertrauen zum 1. FC Kaiserslautern. Die hitzige Atmosphäre auf dem Betzenberg schreckt Trainer und Spieler nicht.

Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp hat vor der Zweitliga-Partie beim 1. FC Kaiserslautern keine Angst vor der besonderen Atmosphäre auf dem Betzenberg. Die Jungs haben schon auf Schalke gespielt und haben den Charaktertest dort bestanden, sagte er am Freitag und erinnerte an den 2:0-Erfolg beim Bundesliga-Absteiger aus Gelsenkirchen im August.

Auch für Rapp selbst spielt die emotionsgeladene Stimmung in Kaiserslautern am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) keine Rolle. Immerhin liegt das Fritz-Walter-Stadion mit durchschnittlich mehr als 43.300 Besuchern auf Platz vier der Zuschauer-Tabelle.

Wenn das Spiel losgeht, dann denke er nicht an die Atmosphäre. Dann ist das einfach ein Spiel. Dann ist es mein Job, die Mannschaft gut zu coachen, meinte der 44-Jährige. Davor und danach sei er aber auch Fußball-Fan. Wenn man in so einem Stadion coachen darf, dann macht das natürlich mehr Spaß als in manch anderen Stadien. Deswegen freue ich mich brutal auf das Spiel, auf die Atmosphäre.

Nach dem 4:2-Sieg gegen den Hamburger SV vor zwei Wochen reisen die Kieler mit viel Selbstvertrauen in die Pfalz. Die Länderspielpause durften sie als Tabellendritte verbringen. Wir müssen gucken, dass wir das Spiel zu unserem Spiel machen, sagte Rapp. Dann ist es egal, wie viel Zuschauer da sind und in welchem Stadion wir sind.

Auf die Tabelle schaut er zum aktuellen Zeitpunkt der Saison nicht. Wir sind ganz gut damit gefahren, dass wir bei uns bleiben, schauen, was wir gut machen können, was wir gut machen müssen. Personell hat Rapp keine größeren Sorgen. Offen ist noch, ob Jonas Sterner dabei ist. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler war zuletzt erkrankt.