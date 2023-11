Kiel will auf Platz zwei: Rapp braucht keine Wintertransfers

Holstein Kiel ist eine der großen Überraschungen dieser Zweitliga-Saison. Der Tabellendritte ist mittendrin im Aufstiegsrennen - und will dafür keine weiteren Verstärkungen holen.

Wegen des großen Umbruchs vor der Saison und der bislang so erfolgreichen Hinrunde sieht Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp keinen Grund, in diesem Winter weitere Verstärkungen für ein mögliches Aufstiegsrennen dazuzuholen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kader. Wenn man die Punkte ansieht und wie die Jungs sich verhalten, dann haben wir enormes Potenzial in der Mannschaft und immer noch ein paar Jungs in der Hinterhand, die bislang noch nicht so aufgeploppt sind. Von daher habe ich im Moment keinen Wunschzettel, sagte Rapp am Donnerstag.

Je nach Ausgang des Hamburger Derbys kann der Tabellendritte Holstein Kiel an diesem Wochenende auf einen direkten Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga springen. Gegner im Holstein-Stadion ist am Samstag (13.00 Uhr/Sky) der überraschend starke Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden.

Klar, werden Uwe Stöver, das Trainerteam und das Scouting nochmal über den Kader schauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Trainer dasitzt und einen Wunschzettel unter den Tannenbaum wirft. Man muss ehrlich sagen: Die Jungs haben es richtig gut gemacht.

Die Kieler trennten sich im Sommer von 15 Spielern und holten elf Neue dazu. Weiteren Bedarf sieht der Trainer nicht. Das größte Kompliment, das wir im Moment kriegen können, ist: Die Gegner freuen sich nicht, gegen Holstein Kiel zu spielen, sagte Rapp.