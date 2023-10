Kiel wächst auf 250.000 Einwohner

Mehr zum Thema

Hamburger Mäzenin Hannelore Greve mit 96 Jahren gestorben Die Hamburger Ehrenbürgerin und Mäzenin Hannelore Greve ist am Montag im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte der Senat am Dienstag mit. Bürgermeister Tschentscher und Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit sprachen der Familie das Beileid des Senats und der Hamburgischen Bürgerschaft aus.

RTL