Kiel verpasst Sprung auf Platz zwei - 0:2 gegen Nürnberg

Gegen Nürnberg kassiert Holstein Kiel eine Niederlage. Dabei hatten die Kieler gut angefangen.

Holstein Kiel hat den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp unterlag am Sonntag dem 1. FC Nürnberg mit 0:2 (0:0). Die Treffer für die Franken erzielten Tim Handwerker (68.) und Can Uzun (77.). Holstein rutschte dadurch auf den vierten Tabellenplatz ab.

Beide Mannschaften erspielten sich früh im Spiel erste Torgelegenheiten. Der Kieler Tom Rothe verfehlte in der siebten Minute knapp das Tor, Nicolai Remberg nur eine Minute später ebenfalls. In der zehnten Minute versuchte der Nürnberger Handwerker per Distanzschuss sein Glück und beförderte den Ball wenige Zentimeter über das Tor. Die größte Chance der ersten Halbzeit hatte allerdings der Kieler Mittelfeldspieler Lewis Holtby, der in der 22. Minute aus rund 15 Metern Entfernung an der Latte scheiterte.

In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich die beiden Mannschaften zunächst, sodass sich kaum echte Torchancen ergaben. In der 63. Minute verfehlte der Kieler Steven Skrzybski nach einem Eckball knapp das Tor. Die Nürnberger hatten mehr Glück im Abschluss: Der Distanzschuss von Handwerker wurde leicht vom Kieler Verteidiger Colin Kleine-Bekel abgefälscht, sodass Torwart Timon Weiner das Gegentor nicht verhindern konnte. Uzun erhöhte später bei einem schnellen Gegenangriff auf 2:0.

Holstein empfängt nun am Mittwoch in der 2. Runde des DFB-Pokals den 1. FC Magdeburg, ehe am Samstag das Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück stattfindet.