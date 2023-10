KI lässt auf Entwicklung der Artenvielfalt schließen

Mehr zum Thema

Zahl der Autodiebstähle in Bayern weiter gesunken Auch nach dem Ende der Corona-Pandemie ist die Zahl der Autodiebstähle in Bayern weiter gesunken: Im vergangenen Jahr haben Diebe im Freistaat 413 kaskoversicherte Pkw gestohlen, zwei Prozent weniger als 2021. Das teilte der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch in Berlin mit.