Khedira bei Union zurück im Training: „Teilintegration“

Mehr zum Thema

Landschul-Lehrkräfte: 38 Stipendiaten in Brandenburg begrüßt Um den Lehrermangel vor allem an Brandenburger Landschulen langfristig abzumildern, hat das Bildungsministerium das Stipendien-Programm für Landlehrer ausgeweitet. Staatssekretärin Claudia Zinke begrüßte am Freitag in Potsdam den dritten Jahrgang mit 38 Lehramtsstudentinnen und -studenten, die während und nach ihrer Ausbildung an einer Landschule in Brandenburg tätig werden wollen.