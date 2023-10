Kevin-Prince Boateng über Messi: „Diesmal musste ich lügen“

Mehr zum Thema

49-Millionen-Euro-Coup: Prozess gegen fünf Männer beginnt Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen hat der Prozess um einen Einbruch in einen Berliner Tresorraum mit Beute in Höhe von rund 49 Millionen Euro begonnen. Mehrere der Angeklagten werden dem Clan-Milieu zugerechnet. Mitangeklagt ist in dem Prozess vor dem Berliner Landgericht zudem der damalige Geschäftsführer des Unternehmens, das den Tresorraum angemietet hatte. Der 52-Jährige soll nach seiner Festnahme gestanden haben und steht nun unter besonderem Schutz. Seine Verteidiger kündigten am Donnerstag an, dass er auch im Prozess aussagen werde. Die weiteren Angeklagten werden zunächst schweigen.

Wohnmobil fährt in vier Fahrzeuge und eine Tram Ein Autofahrer ist mit seinem Wohnmobil in Berlin-Prenzlauer Berg gegen drei Autos, ein Motorrad und eine Straßenbahn gefahren. Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall am Mittwochmittag an der Kreuzung Bornholmer Straße, Schönhauser Allee, Wisbyer Straße schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach gab es keine weiteren Verletzten. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Verletzte kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.