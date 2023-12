Jahrelang machte Macaulay Culkin vor allem Negativ-Schlagzeilen mit seiner Drogensucht. Doch Freundin Brenda und Söhnchen Dakota, das im April 2021 zur Welt kam, haben sein Leben verändert. Heute ist der 43-Jährige ehemalige Kinderstar clean und hat sein Leben wieder im Griff. Auch für den kleinen Dakota, der nach Macaulays verstorbener Schwester benannt wurde. Sie starb 2008 mit nur 29 Jahren bei einem Autounfall.

Nur ein Schicksalsschlag im Leben des Jungen, der mit zehn Jahren schon für einen „Golden Globe“ nominiert war. Denn während Macaulay einen Film nach dem anderen drehen musste, sollen seine Eltern das große Geld kassiert und ihren Sohn vernachlässigt haben. Macaulays Vater habe ihn misshandelt und ihn in einem zugemüllten Zimmer auf einem Sofa schlafen lassen. „Ich hatte kein Mitspracherecht bei der Rollenauswahl. Alles, was ich drehte, suchten meine Eltern aus“, sagte der Ex-Kinderstar 2020 in einem Podcast. Zu seinem Vater habe er keinen Kontakt mehr.