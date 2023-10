Kürbis schmeckt nicht nur lecker, sondern enthält eine ganze Reihe an wertvollen Inhaltsstoffen. Sein hoher Gehalt an Betacarotin, der Vorstufe von Vitamin A, verleiht ihm seine kräftig orange Farbe. Betacarotin wird bei gleichzeitiger Aufnahme von etwas Öl oder Butter in unserem Körper in Vitamin A umgewandelt. Dieses Vitamin wirkt antioxidativ und macht somit freie Radikale, die durch UV-Strahlung, beim Rauchen, aber auch durch Stress im Körper entstehen und Krebs begünstigen können, unschädlich.

Außerdem enthält Kürbis viel Kalium, Calcium und Magnesium. Während Kalium vor allem wichtig für unsere Herzfunktion ist, sorgt Calcium für starke Knochen und Magnesium gewährleistet eine einwandfreie Muskelfunktion.

Die reichlich enthaltenen Ballaststoffe sorgen für eine lange Sättigung, beeinflussen die Verdauung positiv und können auch den Cholesterinspiegel positiv beeinflussen.

