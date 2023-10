Kemmerich verteidigt Abstimmungen mit AfD-Hilfe

Mehr zum Thema

Urteil stellt Beschäftigungszeiten bei Abrufarbeit klar Ist bei Arbeit auf Abruf der Mindestumfang der Beschäftigung nicht vertraglich geregelt, müssen die dann gesetzlich vorgegebenen 20 Wochenarbeitsstunden vergütet werden. Eine Abweichung davon sei nur in Ausnahmefällen möglich, entschied das Bundesarbeitsgericht am Mittwoch (5 AZR 22/23). Dies gelte nur dann, wenn die gesetzliche Regelung im konkreten Fall nicht sachgerecht sei und objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Parteien bei Vertragsschluss übereinstimmend eine andere Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit gewollt hätten.

Neues Forschungsgebäude an Universität Erfurt eingeweiht Knapp zwei Jahre später als geplant hat die Universität Erfurt ein neues Forschungsgebäude eingeweiht. Der rund 20 Millionen Euro teure Neubau bietet etwa 170 Arbeitsplätze auf 4000 Quadratmetern Fläche, wie die Universität am Mittwoch anlässlich der offiziellen Einweihung mitteilte. Ursprünglich hätte das Gebäude im Jahr 2021 fertig werden sollen. Wegen Unterbrechungen der Lieferketten im Bau während der Corona-Pandemie habe es aber letztlich erst im Sommer 2023 geklappt.