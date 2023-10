Kemmerich fordert Vertrauensfrage bei Scheitern des Etats

Mehr zum Thema

63 Angriffe auf Wahlkreisbüros 2022 in Thüringen In Thüringen haben die Angriffe auf Wahlkreisbüros von Abgeordneten zugenommen. Im vergangenen Jahr wurden 63 solcher Straftaten im Freistaat registriert, wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage hervorgeht.