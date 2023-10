Keller: Baumgart weiter „goldrichtig“ beim 1. FC Köln

Mehr zum Thema

Zwölf Leichtverletzte durch Feuer in Halle von Recyclinghof Durch einen Brand in der Halle eines Recyclinghofs in Voerde im Kreis Wesel sind am Dienstag zwölf Menschen leicht verletzt worden. Sieben Personen konnten nach ärztlicher Versorgung vor Ort entlassen werden, die fünf anderen Betroffenen wurden zur weiteren ärztlichen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht, berichtete die Polizei in Wesel am Abend nach Abschluss des Einsatzes.