Keine Zuschüsse des Landes zum Schulessen in Sicht

Prügelei auf dem Erfurter Anger: Mann verletzt Mehrere Menschen haben sich am Mittwochabend auf dem Erfurter Anger geprügelt. Dabei wurde ein 21 Jahre alter Mann verletzt, wie die Polizei Erfurt am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte ein Zeuge die Beamten gerufen, als er die Prügelei von etwa 15 Menschen beobachtete. Als die Polizei eintraf, waren die Beteiligten aber nicht mehr vor Ort, hieß es.