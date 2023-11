Keine zündenden Ideen: Heidenheim und Bochum mit Nullnummer

Mehr zum Thema

Landtagspräsidentin Aras in den Parteirat der Grünen gewählt Die Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg, Muhterem Aras (Grüne), ist auf dem Bundesparteitag ihrer Partei in Karlsruhe in den 16-köpfigen Parteirat gewählt worden. Ich möchte unseren Bundesvorstand unterstützen, die AfD auch bundesweit zu schrumpfen, sagte sie am Sonntag laut einer Mitteilung. Sie sei bereit, ihre Erfahrung, Kraft und Leidenschaft für die Verteidigung unserer liberalen Demokratie zu geben. Das Gremium soll den Bundesvorstand beraten und die Arbeit mit Fraktionen und Landesverbänden koordinieren.