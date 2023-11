Keine weiteren Preissteigerungen bei Martinsgänsen

Mehr zum Thema

Rund 570 Quereinsteiger fangen im Schuldienst an Von 2018 bis 2022 haben 570 Männer und Frauen im Quereinstieg eine Lehrstelle an einer hessischen Schule angenommen oder eine Weiterbildung als Förder- oder Grundschullehrkraft begonnen. Für das Jahr 2023 sei die Bewerbungsfrist für den Quereinstieg in den Schuldienst an Haupt- und Realschulen noch nicht beendet, teilte das Kultusministerium auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion in Wiesbaden mit. Im Gymnasialbereich gibt es diese Möglichkeit nicht.