Keine Verteilung von Flüchtlingen im Norden über Weihnachten

Zwei Frauen nach Solidaritätsdemo für Israel angegriffen 1500 Menschen protestieren in Hamburg gegen den Terror der Hamas. In der Hansestadt sei „kein Millimeter Platz für Antisemitismus und Feindseligkeit gegenüber Israel“, sagt Bürgermeister Tschentscher. Kurz darauf kommt es zu einem Angriff auf zwei Teilnehmerinnen.