Keine Veröffentlichung von Adressen verurteilter Pädophiler

Warnstreik bei Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat ihre Streiks in der Ernährungsindustrie in Sachsen-Anhalt fortgesetzt. Am Freitag waren nach Gewerkschaftsangaben die Beschäftigten der Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm in Freyburg zum Warnstreik aufgerufen. In dieser Woche legten bereits mehrere Hundert Beschäftigte bei anderen Betrieben die Arbeit nieder, unter anderem beim Backwarenhersteller Aryzta in Eisleben oder bei Artiback in Halle.