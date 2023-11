Keine schwerwiegende Verletzung bei VfB-Profi Millot

Mehr zum Thema

Auto fängt nach Unfall Feuer: Fahrerin schwer verletzt Ein Auto hat nach einem Unfall auf der Autobahn 5 nahe Bruchsal (Kreis Karlsruhe) Feuer gefangen. Die 26 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt. Die Frau sei am frühen Sonntagmorgen aus zunächst unbekannten Gründen mit ihrem Wagen gegen eine Leitplanke geprallt, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Danach sei der Wagen auf der rechten Spur zum Stehen gekommen und habe im Motorraum zu brennen begonnen. Nach Polizeiangaben befreiten andere Verkehrsteilnehmer die Frau aus dem Wagen, bevor er völlig ausbrannte. Die schwer verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war am Sonntagmorgen in Richtung Norden für rund drei Stunden gesperrt.

100.000 Schaden nach Wohnhausbrand im Kreis Göppingen Beim Brand eines Wohnhauses in Drackenstein (Kreis Göppingen) ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, war das Feuer am Samstagabend in dem unbewohnten Haus ausgebrochen. Nachbarn hätten den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.